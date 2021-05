Celia Villalobos: "En el congreso hay mucha gente que juega con el móvil"

"En el congreso es muy habitual que la gente juegue. He visto a mucha gente jugar con el móvil. Hay muchos que en vez de mirar el boletín oficial del estado, miran el juego", cuenta. "No te puedes imaginar la gente de mi edad que juega con el móvil y no somos conscientes del tiempo que le dedicamos. El mundo de los gamer me ha recibido con los brazos abiertos. Son gente especial, sin prejuicios".