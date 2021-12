"P... asco de raza. Siempre chapando del bote", "así se pagan las casa en Marruecos, los coches y todo lo demás: cobran paguitas, curran en negro y comen y visten de Cáritas" , "Qué sinvergüenzas. La culpa de esto la tiene el gobierno de M... que hay. No hay que darles nada, nada de ayudas ni pagas ni m..."... Estos son algunos de los comentarios que se han dicho sobre esta mujer. Sin embargo la realidad no tenía nada que ver con lo que se estaban diciendo en las redes sociales.

Esta mujer que carga alimentos se llama Vanesa, y lo estaba haciendo para ayudar a una amiga , no es extranjera... Además ella nunca ha recibido ayuda del banco de alimentos y el coche de alta gama es de su marido. Lo compró por 12.000 euros en un desguace en Francia. este bulo no solo está destrozando la vida de Vanesa también ha afectado al banco de alimentos de Lugo.

"Hay gente que no soporta que las mujeres pueden llevar un coche decente, puedan ser independientes, que lleven pañuelo en la cabeza o no lo lleven da igual, son mujeres. Y desde luego llevar el pañuelito les indicaba a esta gente que eran musulmanas extranjera y se dedicaron a amenazar a mí concretamente, a mí me han llegado amenazas de muerte", ha contado Amadora Núñez.