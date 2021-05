Martínez-Almeida, sobre los botellones: “Quién es el culpable: los que infringen la normativa”

Lo primero que ha hecho el alcalde ha sido matizar algunas palabras, "quien se niega al toque de queda no es el Ayuntamiento de Madrid ni la Comunidad de Madrid es el ministro de Justicia, por tanto no es una cuestión de valentía, es una cuestión de respeto al estado de derecho", ha sentenciado. Y esta es su conclusión: "Para qué vamos a pedir un toque de queda si el ministro de Justicia y los tribunales dicen que no cabe".