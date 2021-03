Carmen Lafuente, bióloga sanitaria con plaza aprobada: “Me han rechazado en 3 hospitales por ser invidente”

‘Todo es mentira’ ha entrevistado a Carmen Lafuente, una bióloga sanitaria que aprobó hace dos años el examen para conseguir una plaza BIR (la equivalente a MIR en investigación), sin embargo, en todo este tiempo no ha conseguido que ningún hospital la permita trabajar. La discriminación que está sufriendo esta joven viene por su discapacidad visual.

“Cuando me presenté al examen para el BIR, en ningún momento oculté que tenía una discapacidad, de hecho, me adaptaron el examen perfectamente. Cuando fui a tomar posesión de mi plaza en el Hospital de Basurto empezaron los problemas. Ya me han rechazado en 3 hospitales por se invidente”, aseguraba Carmen antes de explicar las medidas que va a tomar y el futuro que tiene previsto.