Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, critica duramente al PP: “Lo que no puede esperar de Ciudadanos es que, si ve corrupción, se calle”

Begoña Villacís niega que negociará con Vox y asegura que nunca se iría al PP

La vicealcaldesa de Madrid, de Toni Cantó: “No he hablado con él, pero lo he intentado… le he escrito varias veces, pero todavía no me ha contestado”

Begoña Villacís, de Ciudadanos: “Claro que hacemos autocritica, hemos cometido varios errores…lo que no cuestiono nunca es nuestra integridad”

‘Todo es mentira’ ha entrevistado en directo a Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, para saber cómo se encuentra y conocer su valoración sobre todo lo que está ocurriendo en su partido.

“El centro nunca es fácil de explicar. Cuando los políticos se expresan en este país como si estuviéramos en un reality, pues claro, se presentan unas elecciones complicadas, cuando no se pueden hablar en este país de matices y todo es negro o blanco. Cuando se nos presentan entre fascistas y comunistas, el centro es muy complicado…”, comentaba Villacís sobre Ciudadanos.

Begoña Villacís, pese a que su gobierno en la alcaldía de Madrid no se vio afectado, se ha mostrado muy crítica con los movimientos del PP tras la moción de censura de Murcia: “El PP quiere vender un marco que toda la culpa en nuestra pero no es verdad… No es verdad que nosotros empezásemos esto, no iba a haber una moción de censura en Madrid”, aseguraba la vicealcaldesa antes de explicar todo lo que sabían de la corrupción en el caso de Murcia y por qué se produjo. “Lo que no puede esperar de Ciudadanos es que, si ve corrupción, se calle”, continuaba.

La vicealcaldesa de Madrid también ha querido comentar el caso de Toni Cantó que abandonó el partido para pasar a formar parte de las filas del PP de Ayuso: “No he hablado con él, pero lo he intentado… le he escrito varias veces. Por encima de los partidos estamos las personas, pero todavía no me ha contestado”.

“Claro que hacemos autocritica, hemos cometido varios errores… lo que no cuestiono nunca es nuestra integridad. Como la de Inés Arrimadas, que es una de las personas más íntegras que conozco”, aseguraba Villacís mientras negaba rotundamente que hubiese negociado entrar en Vox y que, si desapareciese Ciudadanos, entraría en las filas del PP.

"El ciudadano también es responsable"

Begoña Villacís también quiso comentar y denunciar las aglomeraciones y fiestas ilegales que se están produciendo en Madrid en plena pandemia. "Es verdad que no puede ser que no se pueda venir de Cuenca y sí desde París. Pero también es verdad que hay que exigir PCR, y no se está haciendo", aseguraba la vicealcaldesa intentando exculpar al Ayuntamiento.