La guerra entre Sánchez, Ayuso y el resto de comunidades autónomas por la compra de vacunas anti convid

El Gobierno no tiene marco legal para evitar que las CCAA compren vacunas anticovid al margen de la UE pero la polémica ya está servida. Ayuso considera que no está siendo desleal y que, por su parte, no hay traición, pues para ella “la deslealtad es no hacer nada para los ciudadanos”. Por su parte, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez considera que “tenemos que ser responsables y serios”.