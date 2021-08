La polémica vuelve a salpicar al dueño del asador malagueño que dispensa gel ‘anti rojos’ a la entrada de su negocio. José Eugenio Arias no encuentra camareros y asegura, en una entrevista a ‘El español’, que “la gente prefiere la paguita a trabajar” . Lo cierto es que el Sindicato Andaluz de Trabajadores denuncia al hostelero por las malas condiciones en las que están sus trabajadores .

‘Todo es mentira’ ha podido entrar en el asador y hablar con José Eugenio, el dueño, que se ha defendido de las acusaciones . “He recibido infinidad de inspecciones, pero nunca he hecho nada ilegal, esto es una persecución clara”, aseguraba a la reportera de ‘TEM’.

Se reafirma en que no dejaría entrar a su establecimiento a ningún miembro del Gobierno pero, ¿a Marta Flich? “Sí pasaría, no me gustaría, pero sí podría pasar”, comentaba el dueño del asador marbellí ‘anti rojos’.