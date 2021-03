Ángel Garrido, consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, carga contra Ayuso: “Convocar elecciones es una auténtica locura”

“El pésame hay que dárselo hoy a todos los madrileños, no hemos levantado con un Gobierno madrileño que funcionaba bien, no había ningún problema, y una persona, que es Isabel Díaz Ayuso, ha decidido convocar elecciones, contra todo interés general, por un capricho absolutamente personal … por lo tanto, un mal día para los madrileños”, aseguraba Garrido

“Lo que ha hecho hoy Isabel Díaz Ayuso es demostrar que no merece ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. No había ninguna moción de censura preparada, miente, todo lo que ha dicho es falso… Nosotros no la hemos presentado ni la hubiésemos presentado. La única deslealtad que ha habido en el Gobierno de Madrid ha sido la de hoy”, acusaba el ya exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.