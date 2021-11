Andrés Iniesta se lleva una reprimenda por promocionar la venta de criptomonedas

“El principal riesgo de invertir en criptomonedas en no saber lo que estás comprando”, explica el experto. Su consejo es que, ante ese desconocimiento, lo mejor es no meterse. Miguel Ángel Domínguez cree que la CNMV ha actuado bien regañando a Iniesta: “Ha tenido un pequeño error porque no ha avisado de los riesgos”. Pero cree que también hay un pequeño fallo detrás de la decisión del organismo: “Ponen en duda la tecnología detrás de las criptomonedas, que ya ha cambiado y va a cambiar el mundo para bien”.