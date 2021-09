"Una erupción es como una mujer cuando la maltratan. La tierra llora, el heteropatriarcado reencarnado en cambio climático", este es un ejemplo de tuit que se le atribuye a Anabel Alonso , pero es un fake news . No lo ha escrito la actriz. Pero no es el único. Hay más y están distribuidos en Twitter.

Estos tuits incluso son tan malas las falsificaciones que ni siquiera está bien puesta la cuenta oficial de Anabel Alonso. Y en cuanto estos tuits comienzan a circular por la red todo el mundo se le echa encima para decirle de todo menos bonita. Algunos hasta hablan de su orientación sexual, su ideología y de su familia: "Sí, soy comunista, lesbiana y he tenido un hijo con otra mujer. Nunca he necesitado un hombre para nada" .

Cuando la actriz fue consciente de estos tuits preguntó, "me dijeron que hay un montón de aplicaciones que es superfácil hacer estas falsificaciones", ha explicado Anabel Alonso en el plató de 'Todo es mentira'.

También le han sugerido que denuncie, "al no ser una cuenta, al ser capturas, no consigo denunciarlo en Twitter no sé cómo se hace", ha apuntado la actriz.