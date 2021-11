Almeida: "No es cierto que haya dicho que no quiero que Ayuso presida el PP de Madrid"

¿Guerra Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida ? ¿Está el alcalde en contra de que Ayuso presida el PP de Madrid?... Tensión máxima entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y la Dirección Nacional del Partido Popular tras las filtraciones internas a los medios de comunicación, algo que pone de manifiesto que desde Génova no apoyan a Isabel Díaz Ayuso para liderar el PP madrileño .

Según ha publicado 'El mundo', Ayuso tiene bloqueados en whatsapp a colaboradores de Almeida y a extrabajadores suyos. Y el alcalde de Madrid se suma a la 'guerra abierta' entre la presidenta y Génova, "no quiero que presida el PP de Madrid" , ha asegurado, y en reuniones internas ha dejado la rivalidad que tienen. Hasta en cinco ocasiones ha expresado este deseo.

'Todo es mentira' ha ido a preguntar a los protagonistas de esta batalla, "tengo que decir que no es cierto, esa frase que se me atribuye no es cierta", ha asegurado el alcalde de Madrid.