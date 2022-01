Una alérgica a las vacunas habla de su complicada situación: "Siento miedo y discriminación"

Nelly Fernández Jiménez es alérgica a las vacunas y no ha podido recibir ni la primera dosis. En su conexión en directo con ‘Todo es verdad’ ha hablado de su “situación compleja”, ha explicado cómo se siente y las soluciones que pide al Gobierno.

“No somos negacionistas ni antivacunas. Mi familia está vacunada y es importante que no se nos incluya en el mismo grupo. Por mis alergias, no me pueden vacunar”, aseguraba en su intervención en nuestro programa.