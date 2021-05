‘Todo es mentira’ alcanza 600 emisiones en Cuatro en la mejor temporada desde su estreno

“Seguiremos desmintiendo bulos de manera divertida, hablando sin tapujos con total libertad e independencia”

Risto Mejide ha hecho balance de estas primeras 600 emisiones: “A nivel objetivo, los datos están ahí. Es el resultado del esfuerzo, la constancia, el no casarse con nadie y el respeto a la inteligencia del espectador. En un plano más subjetivo, destacaría tres cosas: una, el buen rollo entre todos los miembros del equipo; los cuatro que estamos frente a la cámara hasta nos vamos a cenar cuando el programa, las restricciones y nuestras agendas nos lo permiten; dos, lo que hemos crecido todos haciendo este programa, tanto a nivel personal como profesional; y tres, lo imprevisible que sigue siendo a día de hoy”.



Además, ha destacado que “lo mejor de todo ha sido ganarnos el cariño de nuestra audiencia y pasar a ser el programa en el que todo el mundo relevante quiere estar. Hoy, si no se te nombra o no estás en ‘TEM’, eso es que no cortas el ‘bacalao’. Eso, y que nuestra audiencia sea de derechas, de izquierdas y… hasta de Toni Cantó”.