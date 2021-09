López ha suspendido los pagos a las compañías eléctricas que suministran energía al Ayuntamiento de Batres. “ Se ha informado a Iberdrola que ante este exceso sobre el precio de la luz”, ha dicho el alcalde. Afirma que los vecinos del pueblo se están viendo “enormemente afectados” por la subida en el precio de la luz y hay quien ya no puede pagar la factura. Defiende que como las compañías pueden cortar el suministro a las personas que no pagan, pero por ley no pueden tomar esa medida contra los Ayuntamientos, ha decidido tomar cartas en el asunto.

López ha dicho que lleva varios años haciendo esfuerzos para recortar la factura de la luz. Para ello ha invertido en eficiencia energética (poniendo bombillas LED o paneles solares), pero asegura que donde se iba a “ahorrar 30.000 euros, después de ese esfuerzo no es que no me ahorre, es que me gasto 40.000 más”.