Risto rectifica a medias tras hablar con la reportera que hizo la llamada al ministerio: "Vamos a poner en duda el 'joder"

En el programa del pasado 21 de agosto, el presentador desvelaba un mensaje que había sido transcrito de una llamada que hizo el programa al ministerio de Óscar Puente para pedirle una entrevista. En dicha llamada, el ministerio decía lo siguiente: "Joder, estáis llamando todos los días. Esto es una cosa que tengo que mirar y ahora no va a ser".

"Es una transcripción de una llamada telefónica. Tampoco sabemos qué parte de esta transcripción ha molestado al ministerio de Óscar Puente", ha explicado la periodista de 'Todo es mentira'. No obstante, la reportera ha decidido desengranar en profundidad el mensaje que ella envió desde la redacción.

Cristina Tallón ha señalado que no se acuerda si la llamada empezó con un 'joder' : "A estas alturas y un día después de esa llamada, al 100% no puedo asegurar si fue un 'joder', un 'jope', un 'recórcholis' o un 'ostras". Sin embargo, ha indicado que lo que siguió después de esa palabra sí fue tal cual.

Risto Mejide ha bromeado con la palabra que Cristina Tallón no ha podido demostrar: "Vamos a poner en duda el 'joder". Tras esto, la reportera ha asegurado que llevan llamando al ministerio desde hace un año : "A partir de ahí le siguió un 'llamáis todos los días', lo cual es verdad. Llamamos prácticamente todos los días cuando la cartera del ministro Óscar Puente se convierte en noticia y lo venimos haciendo prácticamente desde hace un año".

Cristina Tallón ha explicado el motivo por el que llaman tanto al equipo de Óscar Puente : "Para poder contar con el ministro en nuestro programa, como hacemos con todos los temas que tratamos y llamamos a las fuentes implicadas". El humorista Luis Fabra no ha podido evitar soltar algún dardo en forma de broma: "Si le llamáis cada vez que hay un retraso, le tendréis frito".

La reportera de 'TEM' ha señalado que todo lo demás lo dijeron tal cual y además ha criticado el mensaje de 'ahora no va a ser': "Ni fue ayer, ni ha sido ningún de los otros muchos días que lo hemos pedido. Siguió brevemente más la llamada telefónica porque fueron exactamente 52 segundos. Le insistimos en nuestro interés de tener algún día a Óscar Puente en el programa".

Risto Mejide y el resto de los colaboradores han apuntado a que ahora ya no están en la lista de espera para hablar con ellos, ya que seguramente les habrán puesto en la lista negra. Por último, Tallón ha vuelto a insistir en lo siguiente: "Lo único que yo después de todo este revuelo no me atrevo a asegurar 100% es si fue un 'joder' o un 'jope".