Muchas personas han querido ponerse en contacto con la redacción de ‘Todo es verdad’ para contar su experiencia con la Sibutramina. Un medicamento ilegal, no aceptado por la Asociación Española del Medicamento, y que se vende en el mercado negro para aquellas personas que quieren perder peso de manera rápida.

Clotilde asegura que tomó las pastillas hace treinta años y que le sentaron “muy mal”. Pero eso no es todo. Su amiga, la que se las facilitó, “se quedó enferma de por vida”. “Yo me tomé doce pastillas, no estuve ni un mes, mi amiga estuvo un año”, explicaba en ‘Todo es verdad’.