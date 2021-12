La madre de Mario Biondo, molesta con Raquel Sánchez Silva por no colaborar en la investigación: "Se ha olvidado de mi hijo"

Santina se ha mostrado muy tajante y también ha hablado sobre Raquel Sánchez Silva: “Este invento de que mis hijos de pequeños jugaban a asfixiarse es otra invención de Raquel. No es cierto. Mi hijo está muerto y no ha podido defenderse de estas acusaciones que se han publicado en la prensa”, explicaba la madre de Mario Biondo.

“Nunca hemos dicho que Raquel mandara a nadie a matar a Mario. Yo siempre he dicho que ella no nos está ayudando a buscar la verdad. ¿Por qué no nos ayuda?, decía la entrevistada en su intervención en directo en ‘Todo es verdad’.