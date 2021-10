'Todo es verdad' (20/10/2021), completo en HD

Una gran exclusiva llega a 'Todo es verdad' que podría cambiar el futuro y la historia de la familia Franco. Un documental sobre Franco de la televisión pública alemana cuestiona la paternidad del dictador. "La pareja tiene una hija, Carmencita. Pronto corre el rumor de que no es hija de Franco, sino de Ramón, su hermano pequeño. Y que la madre no es Carmen Polo, sino una prostituta. A ella nunca se la vio embarazada y tenemos pruebas que sostienen que a él no le interesaba el sexo", aseguran a lo largo del documental.