Un experto señala las claves para actuar en situaciones extremas como el caso de los espeleólogos de Cantabria

"Lo más importante es tener en todo momento comunicación con el exterior. En este caso, comunicar si te has perdido o te has extraviado en una situación de emergencia. Comunicarlo lo antes posible para que los equipos de rescate podamos actuar lo antes posible", señala Pedro Cifuentes. Pero sobre todo, lo más importante es " cuanto menos tiempo estés en situación de peligro, muchísimo mejor".

Además, Mario Picazo le ha expuesto al experto en rescates algunas situaciones de peligro que han tenido lugar en los últimos meses, para que explicara cómo habría que actuar en esos casos. El último que tenía Picazo era uno en el que había participado Pedro Cifuentes, concretamente un rescate en la Patagonia : "Estuvimos como 30 personas. Fue un desprendimiento que atrapó a dos compañeros. Uno de ellos murió en el acto y al otro tuvimos que rescatarle con cuerdas. Esta bajada fue de lo más peligrosa que he visto".

"Tuvimos que bajar al compañero a un glaciar. Fue uno de los rescates más peligrosos que he tenido en toda mi vida", apuntaba el experto. "Lo que queremos es no tener que verte nunca. Es indicativo de que no estás ahí para rescatar", bromeaba el presentador de 'Tiempo al tiempo'. "Sin lugar a dudas siempre estamos para ayudar a las personas", concluía Pedro Cifuentes