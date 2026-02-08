Logo de cuatrocuatro
Logo de Cuarto milenioCuarto milenio
Cuarto Milenio a la carta
Programas completos

'Arrancando La Nave' | Programa 21, en vídeo (08/02/26)

Arrancando La Nave 21 Cuarto Milenio Temporada 21 Arrancando La Nave 21
Arrancando La Nave 21 Cuarto Milenio Temporada 21 Arrancando La Nave 21. cuatro.com

  • Disfruta del programa de 'Arrancando La Nave' del domingo 8 de febrero, online y completo

Compartir

Arrancamos la nave desde Estados Unidos, concretamente en Virginia, donde ha salido a la luz un informe sobre el avistamiento de un Bigfoot en 2005. Así mismo, nos desplazamos hasta Indonesia, donde capturan en un vídeo a un Pocong, una figura fantasmal propia de la zona. Y, además, esta noche recordamos a Erich von Däniken, padre de la Teoría de los Antiguos Astronautas.

Temas