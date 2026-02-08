Programas completos
'Arrancando La Nave' | Programa 21, en vídeo (08/02/26)
Disfruta del programa de 'Arrancando La Nave' del domingo 8 de febrero, online y completo
Arrancamos la nave desde Estados Unidos, concretamente en Virginia, donde ha salido a la luz un informe sobre el avistamiento de un Bigfoot en 2005. Así mismo, nos desplazamos hasta Indonesia, donde capturan en un vídeo a un Pocong, una figura fantasmal propia de la zona. Y, además, esta noche recordamos a Erich von Däniken, padre de la Teoría de los Antiguos Astronautas.