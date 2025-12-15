'Cuarto Milenio' | Programa, en vídeo (14/12/25)

Cuarto Milenio 15 DIC 2025 - 00:32h.

Disfruta del programa de 'Cuarto Milenio' del domingo 14 de diciembre, online y completo

Iker Jiménez se sumerge en las pirámides de Egipto e investiga el proyecto 'Scanpyramids'. Un análisis con tecnologías no invasivas que han detectado grandes vacíos interiores, anomalías estructurales y espacios desconocidos —incluido un enorme hueco de más de 30 m en la Gran Pirámide— que podrían ser clave para entender cómo se construyeron estas colosales tumbas en la antigüedad.