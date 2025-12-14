'Arrancando La Nave' | Programa 14, en vídeo (14/12/25)

Cuarto Milenio 14 DIC 2025 - 21:47h.

Disfruta del programa 'Arrancando La Nave' del domingo 14 de diciembre, online y completo

Compartir







Iker Jiménez y Carmen Porter analizan el misterioso suceso en un centro sanitario de Mendoza, Argentina: la inquietante imagen de lo que parecía un rostro o figura dentro de un coche estacionado, que al investigarlo resultó no ser nadie. Además, abordan el descubrimiento de una pareja que al reformar la cocina de su piso halló que la encimera de mármol estaba hecha con lápidas reutilizadas.