'Cuarto Milenio' | Programa, en vídeo (12/10/25)

P846 - Experimento Ouija

El médium sensitivo, Aldo Linares, se somete a un electroencefalograma mientras realiza un experimento con la ouija ante la atenta mirada de ilustres personas de la ciencia, como Álex Escolá o Julián Benito León. ¿Hay una diferencia a nivel cerebral entre el Médium y una persona no creyente durante la Ouija? ¿A qué se puede deber? Además, Javier Sierra viene para hablarnos de 'La Torre del Diablo', una ubicación donde se dice que se han producido encuentros de la tercera fase.

