Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (08/10/2025)

Todos los detalles del derrumbe que ha costado la vida de cuatro personas en Madrid

Nueva agria sesión de control en el Congreso: Feijóo cita a S�ánchez para hablar en el Senado y este se ríe

¿Qué ha provocado el derrumbe del edificio en Madrid que ha provocado cuatro muertos?

¿Ha sido la acumulación de material en la última planta la causa del derrumbe de este edificio? Es la hipótesis con la que trabajan los técnicos en Madrid. Cuatro personas han muerto en este siniestro que no es el primero que ocurre por ese motivo.

El PP cita a Pedro Sánchez este mes en la comisión sobre el caso Koldo del Senado

Ovación cerrada a Feijóo desde la bancada del PP y risas desde los escaños socialistas. En medio un toma y daca de los casos de corrupción que cercan a Sánchez y las acusaciones de mala gestión a las administraciones del PP.

El presidente de Ecuador denuncia un intento de asesinato

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha denunciado que un grupo de supuestos manifestantes ha atacado su coche oficial lanzándole piedras. Y según denuncia el gobierno, también le han disparado. Daniel Noboa ha salido ileso y ahora se busca a los responsables del ataque por intento de asesinato.