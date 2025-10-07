Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (07/10/2025)

Cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en Madrid

El dolor de las familias de los secuestrados en los atentados del 7 de octubre y las escalofriantes datos de Gaza

Continúa la búsqueda de los 4 desaparecidos en el interior de un edificio en obras en el centro de Madrid. Perros buscapersonas tratan de encontrarlos.

Un nuevo vídeo pone en aprietos a Salomé Pradas

Una imagen, ocultada por la Generalitat Valenciana a la jueza, confirma que la ex consejera ya sabía a mediodía, en el Centro de Emergencias, que había que vigilar el barranco del Poyo. Así lo demuestra la hora que aparece en el panel de control el día de la DANA.

El Senado vive la antesala de lo que ocurrirá este miércoles en el Congreso por el informe de la UCO

Esta tarde, en el Senado, se ha vivido la primera oportunidad de la oposición para reprocharle al gobierno los informes de la Guardia Civil . Y el debate ha sido duro.