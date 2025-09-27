Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (27/09/2025)

Begoña Gómez no acude a la citación del juez Peinado al ser un trámite en el que no es necesaria su presencia

Ascienden a más de 65.900 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha acudido este sábado al juzgado de Madrid donde le había citado el magistrado Juan Carlos Peinado para concretar su imputación por malversación, al considerar su defensa que se trata de un trámite en el que su presencia no es indispensable.

Fuentes del Gobierno han informado a EFE de que la esposa de Sánchez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, también investigado por malversación, han renunciado a acudir a la comparecencia prevista en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid.

La misma decisión ha adoptado la asesora de Begoña Gómez en el palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez, que también estaba citada.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este sábado la muerte de al menos 74 palestinos a causa de los ataques perpetrados durante el último día por el Ejército de Israel, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que la cifra de fallecidos supera ya los 65.900.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 77 fallecidos --incluidos tres cuerpos recuperados fallecidos con anterioridad-- y 256 heridos, por lo que ha subrayado que "el balance de víctimas de la agresión israelí ha aumentado a 65.926 mártires y 167.783 heridos desde el 7 de octubre"