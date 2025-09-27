Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (27/09/2025)

La maquinaria antiinmigración de Donald Trump no cesa

Begoña Gómez acude ante el juez para ser informada de que si va a juicio por malversación la juzgará un jurado

Compartir







La maquinaria antiinmigración de Donald Trump no cesa

La maquinaria antiinmigración de Donald Trump no descansa. En Estados Unidos, cientos de personas son detenidas a diario en para ser deportadas, en arrestos violentos que indignan por su brutalidad.

Algunos de estos arrestos han terminado con la suspensión del agente, pero en el peor de los casos, la victima del acoso muere, como sucedió con un cocinero mexicano de Chicago al recibir un disparo de un miembro del ICE.

Begoña Gómez acude ante el juez para ser informada de que si va a juicio por malversación la juzgará un jurado

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, comparecerá este sábado, a las 18.00 horas, ante el juez Juan Carlos Peinado para ser informada de que, en caso de que vaya a juicio por presunta malversación en el nombramiento de su asesora, será juzgada por un jurado popular, es decir, por ciudadanos y no por un tribunal compuesto por jueces.

Será la quinta vez que Gómez acuda ante el instructor, si bien anteriormente lo hizo al estar citada a declarar en calidad de investigada. Las dos primeras veces se acogió a su derecho a guardar silencio; en la tercera y cuarta citación optó por contestar únicamente a las preguntas de su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho.