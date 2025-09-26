Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (26/09/2025)

78 médicos analizan el impacto en la población de las 70.000 toneladas y bombas caídos en Gaza

Analizamos al detalle el discurso de Netanyahu en la ONU

Compartir







El show de Netanyahu en la ONU

Plantón, boicot generalizado a Netanyahu en la Asamblea General de la ONU. España no se ha ido del hemiciclo porque ni se presentó. ¿Quién se quedó? Delegaciones de China, Italia o Estados Unidos. Ante una sala semivacía, Netanyahu ha lucido un código QR en su solapa enlazando a imágenEs de la barbarie de Hamás. Ha ironizado con una prueba con preguntas tipo test sobre quién es el malo en esta contienda y ha defendido que no es un genocidio, porque avisa a los gazatíes, antes de atacar.

78 médicos analizan el impacto de las 70.000 toneladas de bombas caídas en Gaza

Dicen lo sanitarios que los gazatíes presentan lesiones inusualmente graves en un conflicto. Las lesiones más comunes en la franja, quemaduras, heridas en las piernas y los brazos. La mayoría de ellas causadas por explosivos. Las enfermedades más extendidas son desnutrición, deshidratación, sepsis y gastroenteritis. El hambre como arma de guerra.

Jennifer Lawrence habla de genocidio en Gaza

Es aterrador. Así define lo que ocurre en Gaza Jennifer Lawrence, que ya ha recibido el Premio Donostia. Jennifer Lawrence se ha convertido en la actriz más joven en recibir el premio Donostia. Considerada como una de las intérpretes más influyentes de su generación, ha llegado a Zinemaldia sin reparos reconociendo que había tomado algún chupito antes de entrar y comprometida también en su nueva actuación en 'Die my Love' en el que muestra la depresión posparto a la que se enfrentan muchas mujeres.