Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (24/09/2025)

El juez Peinado quiere que sea un jurado popular quien juzgue a Begoña Gómez por malversación

Pedro Sánchez sigue en Nueva York donde Trump ha sido protagonista absoluto

El juez Peinado quiere que sea juzgada ante un jurado popular por el delito de malversación. Eso, si finalmente sienta en el banquillo de los acusados a la mujer del presidente. Este nuevo movimiento judicial, que se suma al procesamiento del hermano de Sánchez, no ha tenido el mismo efecto en PP y PSOE.

Trump, protagonista absoluto Nueva York

Primero por su espectáculo de ayer ante la asamblea de la ONU y después por su giro de guion en la guerra de Ucrania. Un movimiento al que ya ha contestado Rusia. El Gobierno de Putin dice que pensar que Ucrania puede recuperar todo su territorio es un gran error.