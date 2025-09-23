Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (23/09/2025)

Donald Trump abronca a la ONU y la acusa de no ser útil durante la cumbre

La inteligencia artificial podría ser una amenaza para los guías turísticos

Compartir







Donald Trump abronca a la ONU

Donald Trump abronca a la ONU y la acusa de no ser nada útil. Dice que "reconocer a Palestina es darle un premio a Hamás". Se ha referido al cambio climático como “la mayor estafa del mundo” y alude a los países europeos a seguir su camino porque se están yendo al infierno por la inmigración. Su aparición en la cumbre ha tenido tres momentos muy simbólicos.

La IA, una amenaza para los guías turísticos

Cada vez más personas recurren a la inteligencia artificial para guiarse en sus viajes. Lo hace el 85% de los jóvenes, pero el móvil jamás podrá competir con la experiencia personal y la calidad humana de los guías turísticos tradicionales. Aunque la tecnología también les ayude en su trabajo.