Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (29/08/2025)

La ira de los bomberos forestales

El hartazgo de los bomberos forestales ha llegado a las Cortes de Castilla y León. Han pedido la dimisión del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, que a esa hora defendía su gestión ante los peores incendios de la historia de esa comunidad. Mientras tanto, un nuevo fuego, provocado, ha obligado a desalojar la localidad leonesa de Berlanga del Bierzo.

Se acabó lo bueno para muchos españoles. Se trata del fin de las vacaciones y el comienzo del peregrinaje de regreso a casa. La Dirección General de Tráfico (DGT) arranca la Operación Retorno del verano y en los próximos días se esperan cinco millones de desplazamientos por carretera. En los aeropuertos operan este fin de semana más de 21.000 vuelos y también hay mucho movimiento en las estaciones de trenes.