Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (28/08/2025)

24 horas decisivas contra el fuego

"Visión distorsionada" de los incendios

Rodeados por un intenso humo y prácticamente a ciegas es como han rescatado a tres ganaderos en el incendio de Cualedro, en Ourense. Protección Civil señala que las próximas 24 horas son fundamentales en los 14 grandes incendios forestales que continúan todavía activos, entre ellos los de Fasgar, en la provincia de León. A esta hora, los reyes de España visitan las zonas afectadas por los fuegos de Ourense.

La lucha contra el fuego calienta, un día más, el clima político. Este jueves, en el Senado, comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y nuevo cruce de reproches. El Gobierno acusa al Partido Popular de distorsionar la realidad y de "menospreciar el trabajo bien hecho". Por otra parte, los 'populares' denuncian que desde el Ejecutivo cargan contra sus comunidades.