Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (26/08/2025)

Los incendios de Ourense entran en Lugo, mientras el viento aviva las llamas en León

Israel estalla contra Benjamín Netanyahu en el 'Día de la Ruptura'

Los buldócer de la UME se enfrentan las llamas en Quiroga. Los incendios han entrado en Lugo, después de quemar durante 15 días la provincia de Ourense. En Castilla y León, preocupa la fuerza del viento, que reaviva las llamas en los incendios de Sanabria.

Hoy, Israel se moviliza contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu. Lo han llamado, el 'Día de la Ruptura'. Los manifestantes han levantado barricadas, además de cortar carreteras para pedir que acabe la guerra y que vuelvan los rehenes en manos de los terroristas de Hamás.