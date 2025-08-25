Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (25/08/2025)

Dos misiles israelíes matan a 20 personas en el hospital Nasser al sur de Gaza

Israel sigue con su ofensiva en la Franja de Gaza. Hoy hemos vuelto a ver una matanza en directo delante de las cámaras. Son imágenes durísimas des dos ataques consecutivos en la principal instalación sanitaria que queda al sur de la Franja de Gaza. En el hospital Al Naser, dos bombardeos israelíes han causado al menos 20 muertos, entre ellos cinco periodistas. Además de la Franja, Israel ha vuelto a atacar a los hutíes en Yemen.

Ha fallecido en Madrid la actriz Verónica Echegui a los 42 años. Estaba ingresada en un hospital madrileño. Verónica se hizo muy conocida por su papel protagonista en la película de Bigas Luna 'Yo soy la Juani', en 2006. Recibió una nominación a los Goya a la mejor actriz revelación por ese papel y el Goya a mejor cortometraje en 2022 como directora. Además de esto Verónica deja una extensa carrera tanto en cine como en televisión.