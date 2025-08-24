Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (24-08-2025)

Israel lanza una ola de ataques contra la capital de Yemen

El Ejército de Israel ha lanzado este domingo una serie de ataques aéreos contra "infraestructuras" de la insurgencia hutí en la capital de Yemen, Saná, que han alcanzado un complejo militar donde se encuentra el Palacio Presidencial, dos centrales eléctricas y al menos un depósito de combustible en un bombardeo con más de una veintena de proyectiles que ha dejado, según el Ministerio de Salud del movimiento, al menos dos muertos y 35 heridos.

La Aemet ha confirmado que la reciente ola de calor ha sido la más intensa hasta ahora en España desde que se tienen registros, por encima de 2022. Esta última ola de calor que se ha sufrido durante la primera quincena de agosto fue un episodio de 16 días y tuvo una anomalía de 4.6 grados por encima de la temperatura promedio en esta época del año, superando la del 2022 que fue de 4.5 grados. Una tendencia que se veía venir porque desde 1975 se han registrado 77 olas de calor en la Península y Baleares, de las seis que han tenido una anomalía de 4 °C o más, cinco de ellas se han producido desde 2019.