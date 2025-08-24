Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (23-08-2025)

13 incendios continúan activos en la Península Ibérica

La bronca política y la crispación no se extingue en España pese a los incendios que han asolado al país

El incendio de Carballeda de Valdeorras, que amenaza peña Trevinca, el techo de Galicia, en la provincia de Ourense, es uno de los 13 fuegos que siguen activos en la Península y uno de los focos más graves. Sin embargo, es Castilla y león la que está pendiente todavía de ocho incendios, como el de Igüeña, con difícil acceso. La climatología ha dado un espaldarazo a los equipos de extinción. Hay optimismo, según confirmaba hoy mismo la directora de Protección Civil. No obstante, las autoridades advierten que no hay que bajar la guardia.

El fuego político no da tregua mientras se combate el de los montes. Mientras los incendios forestales comienzan a estabilizarse en varios puntos del país, el fuego cruzado en el ámbito político no muestra señales de apagarse. El Gobierno se muestra optimista, aunque con cautela, y advierte que no se puede "bajar la guardia", como apunta Virginia Barcones, directora general de Protección Civil. Lo que parece que no va a apagarse nunca es el fuego político. Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, lamenta que "desgraciadamente lo que no evoluciona tan favorablemente es la incontinencia verbal del PP".