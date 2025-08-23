Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (23/08/2025)

13 incendios continúan activos en España

Un total de 13 incendios forestales permanecen activos en el noroeste del país. Castilla y León tiene ocho fuegos en nivel 2, localizados en Palencia, Salamanca, Zamora y León. En esta última provincia, el de Igüeña es el que presenta peor evolución. El fuego de Jarilla, en Cáceres, ya se encuentra estabilizado después de 10 días. La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha apuntado a un optimismo moderado después de la reunión del comité de coordinación con Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska. La bajada de las temperaturas ha sido de gran alivio para estabilizar las llamas.

En el panorama político, sigue la trifulca por la gestión de los incendios forestales. Desde el PSOE, Patxi López asegura que el único pacto de Estado que le interesa al PP es para sacar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. En el Partido Popular, Cuca Gamarra dice que el presidente del Gobierno tan sólo busca tapar su incompetencia.