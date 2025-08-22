Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (22/08/2025)

España afronta 19 incendios activos en una jornada esperanzadora en la extinción y nuevos realojos

La ONU declara oficialmente la situación de hambruna en Gaza y acusa directamente a Israel

La situación de los incendios forestales ha mejorado en las últimas horas y ha permitido el realojo de vecinos de pueblos afectados por los fuegos de Porto (Zamora) y Jarilla (Cáceres), donde ha desescalado la peligrosidad a nivel uno, por lo que el operativo pasa a ser controlado por medios extremeños.

La Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), que se encuentran respaldada por Naciones Unidas, ha declarado este viernes oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, situada en la zona centro y norte de la Franja.