Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (22/08/2025)

Galicia sigue amenazada por el fuego: 19 incendios siguen activos

La ONU declara la hambruna en Gaza, pero Israel pone en duda los datos de hambre

Cuando parecía que los servicios de extinción empezaban a ganar la batalla al fuego en Galicia hoy han amanecido con dos nuevos incendios. Están en la provincia de Pontevedra, en Oia y en Vilaboa. En León los efectivos empiezan a ganarle terreno al fuego, pero todavía hay 1.500 desalojados y se reactiva el incendio de la zona del Bierzo.

Y ya es oficial. La ONU declara la situación de hambruna en la Franja de Gaza. Esos índices de malnutrición y muertes por inanición nunca se habían visto fuera de África. El anuncio del organismo internacional ya ha sido contestado por el Gobierno de Benjamín Netanyahu que asegura que los datos no responden a la realidad.