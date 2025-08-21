Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (21/08/2025)

Crece la superficie quemada por los incendios forestales

Israel ya ha puesto en marcha su plan de invadir Gaza y ocupar Cisjordania

Los incendios forestales de los últimos días ya han quemado 400.000 hectáreas. En Galicia y Extremadura, la situación mejora. Pero en León, ha habido nuevos desalojos. Aunque no todos han querido irse. En muchos pueblos, los vecinos se resisten a abandonar sus casas y prefieren implicarse en la labores de extinción a pesar del riesgo que supone para sus vidas.

Israel comienza la invasión de la ciudad de Gaza. Ya está bombeando barrios como Deir Al Balá, donde deja decenas de fallecidos. Algunos en precarias zonas de acampada. En Cisjordania: Netanyahu aprueba el gran asentamiento de colonos que hunde el sueño de un estado palestino. Hemos estado allí.