Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (20/08/2025)

Sigue la lucha contra los incendios con preocupación en Ourense y Cáceres

La UME sigue luchando contra las llamas en una provincia que ya ha perdido 70.000 hectáreas bajo el fuego. La situación mejora en Castilla y León, pero en Extremadura, preocupa el viento en un fuego que se extiende por el valle del Jerte. Hay un antes y un después de estos fuegos de sexta generación. Ni lo medios ni las técnicas actuales pueden con ellos. Unas llamas, que sin embargo, pasan de largo ante algunos árboles. Les contaremos porqué alguna vegetación se salva del fuego.

El Kremlin enfría las posibilidades de una reunión entre Putin y Zelenski. Estados Unidos y Europa siguen trabajando y buscando que el acuerdo garantice la seguridad de Ucrania. En Bruselas se esperan semanas de mucho trabajo.