Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (19/08/2025)

Con Lidia Camón Noticias Cuatro 2025 Mediodía 19/08/2025
Las noticias, de la mano de Lidia CamónNoticias Cuatro

  • Los equipos de extinción trabajan para "intenta sujetar" las llamas en el foco de Anllares del Sil para que no entre en el Valle de Fornela

  • Ramón anima a todo el mundo a seguir estudiando: "Aprender una tecnología no es una cuestión de edad"

Casi 5.000 vecinos desalojados en 66 localidades de León afectadas por los violentos incendios forestales

La meteorología favorable de las últimas horas está permitiendo que los incendios que afectan a la provincia de León pasen de ser "infernales a extinguibles", si bien la situación obliga a mantener 66 localidad desalojadas y a un total de 4.678 personas fuera de sus hogares, además de dos municipios confinados con 54 habitantesInforma Marcos Vaz.

Ramón, estudiante de un curso de Inteligencia Artificial con 91 años: "El ser humano tiene que seguir innovando"

La inteligencia artificial está hecha para todas las edades. Nos lo demuestra Ramón, ingeniero, director de teatro y viajero incansable. Tras una vida repleta de aventuras y experiencias, a sus 91 años está haciendo un curso de Inteligencia Artificial y es uno de los alumnos más aventajados.

