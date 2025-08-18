Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (18/08/2025)

Los incendios siguen sin descanso ya han han ardido más de 160.000 hectáreas

Los incendios siguen sin descanso ya han han ardido más de 160.000 hectáreas

No hay descanso con las llamas. El fuego ya ha arrasado 160.000 hectáreas en los más de 40 incendios que siguen activos. Se ha quemado el 8 por ciento de la superficie de Ourense. Y en León, los incendios dejan un tercer fallecido y alcanzan ya al Parque Natural de los Picos de Europa.

El mapa de los incendios no deja de crecer en este lunes en el que por fin, decimos adiós a la ola de calor. Muchos lo agradecen. Ha sido la tercera ola de calor más larga desde que hay registros: 16 días sin descanso. Aunque hoy todavía se mantiene los avisos rojos en Murcia y Alicante. En cuestión de horas vamos a pasar de un extremo a otro.