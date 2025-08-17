Noticias Cuatro | Edición noche fin de semana, en vídeo (17/08/2025)

Incendio sin control en Extremadura

El rey visita el cuartel general de la UME

Las llamas cercan el municipio extremeño de Hervás por el descontrolado avance del incendio forestal de Jarilla, en la provincia de Cáceres, después de calcinar 11.000 hectáreas y amenazar a la vecina Castilla y León, comunidad en la que siguen activos casi una treintena de fuegos. En el este de la localidad palentina de Guardo, los bomberos tratan de salvar un polígono industrial. Y en Ourense, los vecinos de los pueblos calcinados, como Carballeda de Avia, luchan para salvar lo poco que queda.

El rey Felipe VI ha visitado este domingo el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la base aérea de Torrejón de Ardoz, Madrid, para conocer cómo se está trabajando para combatir la oleada de incendios forestales. La UME participa con 3.400 efectivos en labores de extinción y apoyo. El monarca ha agradecido su esfuerzo y ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos para que estén atentos a las indicaciones de las autoridades. Por otra parte, la Armada despliega a un centenar de militares con base en Cádiz que se sumarán a las misiones de vigilancia y asistencia la población.