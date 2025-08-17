Noticias Cuatro | Edición mediodía fin de semana, en vídeo (17/08/2025)

Los incendios forestales, imparables e incontrolados

Los incendios forestales, imparables e incontrolados

Las llamas devoran Ourense sin piedad y provocan torbellinos de fuego por las altísimas temperaturas, como el que se pudo observar anoche en Laza. La angustia aumenta en la zona más castigada por los incendios, que han calcinado más de 50.000 hectáreas en la provincia gallega. En muchas aldeas y pueblos, los vecinos trabajan solos contra el fuego para impedir que el desastre llegue a sus casas. En Castilla y León hay 27 incendios activos. En las últimas horas, el fuego ha entrado en los Picos de Europa. El de Jarilla, en Cáceres, sigue completamente desbocado y ha obligado a confinar Hervás y a desalojar Gargantilla.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha desplazado a Ourense antes de viajar después a León, otra de las provincias castigadas por las llamas, para conocer la marcha de los trabajos de los equipos de extinción y el alcance de los daños. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y los tres mandatarios de Castilla y León, Extremadura y Galicia le habían pedido más efectivos aparte de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Este domingo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al Gobierno, al que acusa de falta de humanidad y de llegar tarde.