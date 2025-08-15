Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (15/08/2025)

El fuego no da tregua alguna en España

Quintanilla de Flórez despide a Jaime

Bomberos y voluntarios trabajan sin descanso, desde hace varios días, para tratar de extinguir los incendios forestales que arrasan España. En siete provincias, el fuego avanza de manera incontrolada. Tan sólo en siete días han ardido 100.000 hectáreas y todavía hay miles de vecinos desalojados y confinados. La peor situación sigue estando en las provincias de León, Zamora y Ourense.

Este viernes, 15 de agosto, el municipio de Quintanilla de Flórez ha dado su último adiós a Jaime Aparicio, el segundo voluntario fallecido en los incendios de León. Familia y vecinos le han rendido homenaje en su pueblo, donde regentaba el bar. Varios minutos de aplausos han recibido a los dos coches fúnebres, el que portaba las flores y del que han sacado el féretro. Hay otros tres voluntarios que continúan en estado muy grave en el hospital.