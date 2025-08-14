Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (14/08/2025)

El incendio de Molezuelas en Zamora ya es el peor de la historia de España

El incendio de Molezuelas, en Zamora, ya se habría convertido en el mayor incendio de la historia de España, al menos desde que hay registros, que comenzaron en 1968. Este incendio sigue activo y arrasado 38.000 hectáreas y se esperan bastantes más.

El calor tan intenso y persistente hace que cada vez sean más los que se plantean dejar las vacaciones para cuando los termómetros den un respiro, como en septiembre u octubre. Una tendencia cada vez más creciente.