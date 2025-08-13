Noticias Cuatro | Edición mediodía, en vídeo (13/08/2025)

España continúa ardiendo con focos activos en Extremadura, Zamora, León o Galicia

La Sierra de la Culebra, en Zamora, revive el horror del fuego de hace tres años cuando murieron cuatro personas

A esta hora, 14 incendios siguen quemando España en siete Comunidades Autónomas. Cada día se suma uno nuevo y continúan activos los que más preocupan. En Galicia, León, Zamora o en Asturias. Esta última semana de incendios deja, de momento, en torno a 26.000 hectáreas quemadas en España y más de 8.000 vecinos desalojados y dos fallecidos.

Trabajando en la extinción se encuentran 6.000 miembros de la UME, Policía y Guardia Civil. Uno de los incendios que más preocupa es el que afecta a la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde ya hace tres años fallecieron cuatro personas y se quemaron 60.000 hectáreas.