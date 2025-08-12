Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (12/08/2025)

El Gobierno activa la fase de preemergencia por los incendios y la UME despliega 1.000 efectivos

La Aemet amplía la ola de calor hasta el lunes: la más extensa que ha tenido el país hasta el momento

Compartir







El Gobierno activa la fase de preemergencia por los incendios y la UME despliega 1.000 efectivos

La Unidad Militar de Emergencias (UME) tiene actualmente cerca de un millar de militares desplegados en los diferentes puntos del país con incendios activos, según ha trasladado la propia unidad militar en una publicación en redes sociales, donde ha explicado que los efectivos están colaborando en siete incendios: Tres Cantos (Comunidad de Madrid), Navalmoralejo (Toledo), Mozuelas (Zamora), Puercas (Zamora), Yeres (León), Paradiña (León) y Charandrexa de Queixa (Orense).

La Aemet amplía la ola de calor hasta el lunes: la más extensa que ha tenido el país hasta el momento

La Aemet amplía la ola de calor hasta el lunes 18 de agosto. Ya se ha convertido en una de las olas más extensas que hemos tenido. Y eso que ya venimos de la jornada de ayer, que fue especialmente calurosa. De hecho, casi 200 estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaban o superaban la barrera de los 40 grados.