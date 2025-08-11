Noticias Cuatro | Edición noche, en vídeo (11/08/2025)

El viento complica el incendio en Las Médulas, León

Trump ordena el despliegue de la Guardia Nacional en Washington

Los bomberos trabajan incansablemente contra las llamas del incendio forestal declarado este pasado sábado en la localidad de Yeres, las cuales han afectado al paraje natural de Las Médulas, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca leonesa de El Bierzo. Más de 500 efectivos trabajan por tierra y aire para tratar de contener las llamas, que siguen activas aunque se ha logrado estabilizar con fuego técnico su avance en el flanco noreste, evitando que se dirigieran hacia las localidades de Borrones y La Chana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que desplegará la Guardia Nacional en Washington D.C y federalizará a la Policía de la capital en un esfuerzo por "restablecer la ley, el orden y la seguridad públicas".